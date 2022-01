Les lieux de sortie pour les personnes LGBTQIA + à Bruxelles et en Wallonie [Carte interactive]

En plein centre de Bruxelles, à deux pas de la fameuse rue au marché au charbon, un nouveau bar LGBTQIA+* vient d'ouvrir ses portes début janvier : the Agenda. Derrière le projet, nous retrouvons une partie de l’équipe du Cabaret Mademoiselle. " Dans la capitale, le cabaret est devenu une institution qui accueille tous les publics pour des spectacles. Nous voulions créer un autre endroit – pas un cabaret – pour les LGBTQIA + et leurs alliés. Un endroit communautaire, sûr et inclusif où se retrouver et faire la fête " explique Arnaud, alias Athéna, drag queen résidente au Cabaret Mademoiselle depuis 2019 et en charge de la communication et de l’événementiel pour the Agenda.

Outre des cocktails, cet espace compte accueillir des djs, des artistes drag, des ateliers ou des expositions. "Même si pour le moment on se concentre sur le bar, on veut vraiment diversifier nos activités et apporter un côté festif en recevant des concepts de soirée. On veut aussi accueillir des talents queer, collaborer avec des associations ou organiser un bingo Drag Queens ! Nous voulons que chacun puisse s’y retrouver " complète Athéna.

Si The Agenda se veut inclusif, il reste un endroit créé par et pour la communauté LGBTQIA +. "Selon moi, quand on est LGBTQIA +, on a besoin d’avoir un endroit où on se sent bien. Quand on sort, on n’a pas envie d’être jugé sur la manière dont on s’habille, on communique, on bouge. On veut s’amuser et être avec des gens qui nous ressemblent" estime Athéna.

*LGBTQIA + pour Lesbienne, Gay, Bisexuel, Queer, Intersexe, Asexuel et le + pour ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans les termes précédents.