Les Liégeois produisent de moins en moins de déchets ménagers

Dans son bilan 2022, Intradel constate une baisse des déchets ménagers récoltés. En 4 ans, on est passé de 490 à 469 kilos par an par habitant et ce, malgré la forte hausse des deux dernières années due notamment au confinement puis aux inondations. La baisse dépasse les 10% par rapport à 2021. Selon Intradel, cette diminution, on la doit notamment aux initiatives de sensibilisation à la réduction de production de déchets.

Traitement des déchets : pas d’augmentation de cotisation en 2023 et 2024

Pour 2022, L’intercommunale confirme aussi sa bonne santé financière. En province de Liège, le coût du traitement de vos déchets n’augmentera pas cette année ni l’année prochaine. La cotisation restera la même qu’auparavant pour les communes. Marie-Christine Nossent, directrice d’Intradel : "comme tout le monde, on a été impacté par l’indexation que ce soit des salaires, des transports, des fournitures… Par ailleurs, on vend de l’électricité." La valorisation énergétique a donc permis de produire de l’électricité et de compenser quasiment la hausse des prix.

Réduction de 13 à 8 m3 de déchets de jardin par ménage par an

"On a aussi reporté certains investissements. On a fait quelques économies en interne… Et notamment la réduction du quota des déchets verts. Je rappelle que les déchets verts, c’est le seul déchet que tous les ménages ne produisent pas puisque tout le monde n’a pas de jardin et donc on avait un quota de 13 mètres cubes par ménage et par an de déchets verts, on le réduit à 8 mètres cubes cette année."

Du privé au public : "Nationalisation" d’une partie du transport des conteneurs

2022, c’étaient aussi les 30 ans des recyparcs. On en compte 49 dans la province. Et ils ont beaucoup évolué. On est passé de 17% de déchets recyclés au départ à 95% aujourd’hui. Et dans l’avenir, l’intercommunale compte "nationaliser" en quelque sorte une partie du transport des conteneurs. Il était confié jusqu’ici au privé. Une initiative rare du secteur public qui récupère une partie de cette activité. Et Patrice Decelle, le directeur financier d’Intradel, n’y voit que des avantages : "on a la volonté de créer un service interne de transport avec nos propres véhicules et nos propres chauffeurs. L’objectif, c’est d’améliorer la qualité du service et des conditions de travail."