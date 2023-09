Les licenciements ont débuté chez Avery Dennison : "Chacun est dans l’attente de savoir s’il va, ou non, être concerné"

La direction d’Avery Dennison a entamé la mise à exécution de son plan de licenciement collectif. Les syndicats ont obtenu de réduire l’étalement de ce plan en trois échéances au lieu de quatre, dont la première a eu lieu au début du mois de septembre. Une cinquantaine de travailleurs ont ainsi perdu leur emploi. La direction rencontre à présent à tour de rôle les autres personnes concernées par cette restructuration. En juin 2024, entre 220 et 245 travailleurs auront perdu leur emploi. "C’est vraiment deux semaines très pénibles pour tous les travailleurs. Il y a une tension dans l’usine parce que chacun est dans l’attente de savoir s’il va, ou non, être appelé", témoigne Jean-Pierre Duroy, délégué FGTB au sein de l’entreprise spécialisée dans la fabrique de produits auto-adhésifs.

La direction va octroyer une prime de rétention pour ces travailleurs dont le sort est scellé. "La difficulté pour eux, ce sera de continuer jusqu’au bout. Imaginez l’ambiance… c’est un drame social", poursuit le délégué.

Pour rappel, l’entreprise (ex-MacTac) a posé le choix stratégique de ne plus se spécialiser que dans un seul segment en misant sur les produits à plus forte valeur ajoutée, principalement destinés aux domaines de la publicité et de la décoration.

Selon Rico Zara, secrétaire régional CSC, la confiance est rompue pour de nombreux travailleurs, même pour ceux qui conservent leur emploi : "Il va falloir que la direction mette les bouchées doubles pour rétablir cette confiance. Or la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Les travailleurs qui ont connu plusieurs restructurations ces dernières années se disent qu’ils seront les prochains. Il faut leur montrer qu’Avery Dennison est pérenne."

Lors de la phase de négociation, une nouvelle convention collective du travail (CCT) a été présentée, laquelle garantit le maintien des acquis pour les travailleurs qui resteront dans l’entreprise, un accord sur la prime "pouvoir d’achat" et une avancée sur les primes fixes liées au départ des travailleurs. Les organisations syndicales ont également sollicité auprès du Forem la mise en place d’une cellule de reconversion qui pourra accueillir les travailleurs licenciés.