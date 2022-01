Les licences d'exportations d'armes flamandes ont atteint un niveau record en 2021

Les exportations d'armes flamandes vers des pays extérieurs à l'Union européenne ont atteint un nouveau record en 2021, avec 58 licences approuvées, pour un montant de près de 125,57 millions d'euros, ressort-il des rapports mensuels du Service flamand de contrôle des biens stratégiques. En 2020, la Flandre a exporté des armes pour une valeur de près de 27,52 millions d'euros.

La différence de plus de 98 millions d'euros par rapport à l'année précédente est due au Brexit et à une importante commande des États-Unis. Les licences approuvées pour les exportations d'armes vers le Royaume-Uni en 2021 représentent près de 44,86 millions d'euros. Cependant, les États-Unis ont été le plus gros client l'année dernière avec près de 73,51 millions d'euros. Cela est dû à une importante commande destinée à la formation militaire, d'une valeur de 50 millions d'euros.

Au total, 58 licences ont donc été approuvées pour des exportations d'armes vers des pays extérieurs à l'Union européenne l'année dernière. Pour les exportations d'armes vers les États-Unis, 28 licences ont été accordées. Douze licences ont été accordées pour des exportations d'armes vers le Royaume-Uni. La Flandre a également exporté des armes vers l'Inde (pour plus de 3,3 millions d'euros), l'Australie (pour plus de 1,12 million d'euros), la Suisse (pour plus de 1,1 million d'euros), le Kosovo, le Qatar, la Turquie, le Brésil, Israël et le Koweït.