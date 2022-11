Les librairies belges menacées par l’inflation : "Les éditeurs belges sont soumis aux éditeurs français qui augmentent à peine le prix de vente"

"Dans une librairie, quand on y entre, pratiquement 90% des livres qui sont en vente sont des livres qui sont importés de France. Et par conséquent, la politique de prix est celle qui est pratiquée à Paris. Or, nous avons un différentiel d’inflation qui est gigantesque entre l’Hexagone et la Belgique, on parle de 6 à 12% d’inflation, 12% chez nous, 6% en France", explique Benoît Dubois. Difficile donc pour un éditeur de sortir un livre belge trois ou quatre euros plus cher qu’un livre français équivalent. La Belgique se fixe sur le prix du marché.

La difficulté est la même pour les distributeurs et les libraires. C’est l’éditeur, souvent français, qui fixe le prix de vente final et donc la marge des distributeurs ou des librairies. Impossible pour eux de changer le prix et donc de choisir leur marge. A cette difficulté vient s’ajouter une érosion des ventes. "Les distributeurs et les libraires ne peuvent pas répercuter au niveau de leur prix de vente, et c’est même encore plus grave puisqu’ils ont actuellement une érosion de leurs ventes. Tandis que les éditeurs (belges) vont subir la situation en n’osant pas augmenter leur prix à la valeur réelle de l’inflation, puisqu’ils sont soumis, d’un point de vue concurrence, à des éditeurs français qui augmentent à peine le prix de vente de leurs productions", regrette le directeur de l’Association des éditeurs de livres belges.