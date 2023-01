En voyage, nombre de panoramas sont magnifiques à contempler. Mais quand ils sont observés lors de phénomènes naturels éphémères selon l'expression employée par l'Université d'Exeter, qui révèle les résultats de cette étude publiée dans le Journal of Environmental Psychology, le curseur sur notre échelle d'émerveillement monte d'un cran. Selon ce centre de recherches anglais, jamais on n'avait mesuré sur notre santé mentale les effets de ces moments qui ne sont que provisoires.

Généralement, la communauté scientifique se contentait d'évaluer l'impact de la nature dans le cadre d'un ciel calme et bleu. 2500 personnes se sont prêtées au jeu de cette étude. Des images d'environnements urbains et naturels leur ont été présentées. Lorsque celles-ci comportaient des levers et des couchers de soleil, les cobayes avaient un jugement encore plus positif.

Pour ressentir cet effet "waouh" si agréable, les participants étaient même prêts à payer près de 10% de plus pour visiter un site où observer un paysage lorsque le soleil se lève ou se couche.