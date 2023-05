Les légumes des apprentis jardiniers, une initiative familiale inspirante

Tout part de la demande d’un ancien voisin, comme l’explique Thomas Hittelet : " Notre ancien voisin voulait faire un potager chez lui, il a fini par nous demander s’il pouvait le faire chez nous car nous avions un grand terrain". Au fil du temps, le potager partagé entre voisins a pris de plus en plus d’ampleur :" Contre toute attente, on a eu de très très belles récoltes. Et c’est le fait d’avoir trop de légumes, pour ne pas jeter, on s’est demandé ce qu’on pourrait faire". Après avoir fait plaisir à la famille, aux amis et à l’entourage : "Ce n’était pas encore assez car on avait encore trop de légumes". La famille a donc " Décidé de les mettre devant la maison avec un petit panneau indiquant que c’est en libre-service et au bon vouloir des dons."