Les légendes d’ABBA en hologrammes dans un concert d’avatars dernier cri

Les quatre avatars ont été développés en collaboration avec une société d’effets visuels de George Lucas, réalisateur de la saga Star Wars. Pour Björn Ulvaeus, les images d’archives omniprésentes d’ABBA l’ont préparé à se voir avec le visage de sa gloire trentenaire.

"Pour la plupart des gens ce sera sans doute bizarre, mais je me suis vu en plus jeune presque chaque jour, toute ma vie depuis que nous nous sommes séparés", explique la star, qui lance en parallèle en Suède un spectacle musical consacré à Fifi Brindacier.

"Dans une forme ou dans une autre, en photo, à la télé, donc je suis assez habitué à "lui" […] C’est moi mais c’est presque quelqu’un d’autre", souligne un des deux "B" de ABBA.

Quand je vois mon avatar sur scène, ça fait comme un mélange. Comme si j’avais une vie infusée dans ce type qu’on voit à l’écran.

Vainqueur de l’Eurovision en 1974, ABBA aura connu un succès planétaire grâce à ses chansons cultes comme "Waterloo", "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man after Midnight)" ou bien "The Winner Takes it All" jusqu’à sa dissolution au début des années 80.