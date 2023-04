Les Leçons de Ténèbres, quand les Lamentations de la Semaine Sainte sont mises en musique

C’est à la Cour royale que cette pratique va se développer, les représentations d’opéra étant interdites à partir du début du carême. Chanteurs et musiciens sont donc totalement disponibles pour s’adonner à ce genre nouveau.

Très vite, le public nombreux s’empresse d’aller écouter ces merveilles de la semaine sainte. Les chanteurs et musiciens, libérés de leurs autres engagements professionnels, font de ces entractes musicaux des moments de très grande qualité. Et il en faut pour chanter ces lignes aux courbes sensuelles, ces mots si forts et si profonds, ces ornements des plus expressifs ! Dans toutes celles que Céline Scheen a pu soit chanter, soit écouter, elle a ressenti ce plaisir de l’écriture la plus expressive.

Ces Lamentations de Jérémie sont inspirantes pour les compositeurs. Elles déplorent la destruction du mur de Jérusalem par les Babyloniens. La musique et le texte pleurent ensemble les destructions du monde et de la terre. Elles parlent des ténèbres, et depuis les ténèbres, cherchent la lumière.

Le Livre des Lamentations est classé dans la Bible chrétienne dans la section consacrée aux prophètes. Les chrétiens y voient une préfiguration des souffrances du Christ, sa solitude au moment de son agonie, et son abandon par les apôtres.

Ce qui est aussi très beau et très troublant, c’est que chaque verset écrit en latin, débute par une vocalise sur une lettre hébraïque, précisément celle qui le commençait dans le texte hébreu (Jod, Caph, Lamed, Mem, Nun). Les chanteurs et le continuo sont intimement liés, dans leurs expressions et leurs respirations. Les frottements, tensions et dissonances invitent au recueillement et à l’introspection ; à l’élévation de l’âme.

Dans la tradition, on avait l’habitude d’allumer 13 bougies au début des Lamentations, et lors de petites pauses entre les différents versets, on en éteignait 12. Une seule restait allumée pour le "Jerusalem" final.