Les "lazy girl jobs", ces boulots ennuyeux qui plaisent aux (jeunes) femmes

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les "lazy girl jobs". Celles dont les aînées se sont surinvesties dans leur vie professionnelle ne veulent pas nécessairement suivre leur exemple. Surtout si le plafond de verre et les discriminations de genre continuent de freiner leur accession aux postes à hautes responsabilités. De plus, si les "lazy girl jobs" existent réellement, rien n’empêche celles qui les exercent d’exceller dans leur travail. Et donc de faire ce que l’on attend d’elles, c’est-à-dire pas grand-chose...