Les lauréats du guide Michelin 2023 en Wallonie et à Bruxelles sont connus

Le Guide Michelin remettait ce midi ses prix 2023 pour le Benelux depuis le Théâtre royal de Mons. De nombreux chefs de Wallonie et de Bruxelles ont une nouvelle fois été mis à l’honneur. Voici le palmarès de cette édition 2023 pour la Wallonie et Bruxelles :

Étoile verte

Deux nouveaux lauréats en Wallonie et à Bruxelles pour les étoiles Vertes. Une étoile qui récompense des chefs "à l’avant-garde d’une approche plus durable de la gastronomie". Clément Petitjean du restaurant "la Grappe d’Or" à Arlon et Grégoire Gillard de "Barge à Bruxelles. Le palmarès complet des étoiles vertes et à retrouver ici.

Jeune chef

Mathieu Vande Velde du restaurant "Le Roannay" à Francorchamps est désigné "Jeune Chef" de l’année, ce chef de 24 ans est connu pour avoir participé à l’émission "Top Chef". Les inspecteurs ont souligné son "impressionnante connaissance des produits", "sa technique" et "son sens des associations", ainsi que "son état d’esprit très mature".