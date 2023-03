Les lauréats du concours Reine Elisabeth au Festival Est-Ouest, gagnez deux places !

L’édition 2022 du concours Reine Elizabeth était consacrée au violoncelle. Nous aurons donc le plaisir d’accueillir les lauréats Bryan Cheang et Petar Pejčić, deux violoncellistes à l’aube d’une grande carrière.

Distribution :

Bryan Cheng : violoncelle

Petar Pejčić : violoncelle

Silvie Cheng : piano

Programme :

Astor Piazzolla (arr. Cheng) : Nightclub 1960

Sergueï Prokofiev : Sonate en do majeur op. 119

Jacques Offenbach : Barcarolle issue des Contes d’Hoffmann

Paul Wiancko : Sonata No. 1 pour violoncelle et piano, Shifting Baselines

Béla Bartok (arr. Disselhorst) : Romanian Dances

Infos : Lauréats du Concours Reine Élisabeth – La ferme du Biereau

Le 21 mars à 20 heures, gagnez deux places !