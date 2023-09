Les larmes et l’appel à l’aide de Richarlison : "J’ai besoin d’un soutien psychologique"

Qu’elle semble loin l’époque où Richarlison marchait sur l’eau avec Everton (53 buts en 152 matches) au point de valoir 65 millions d’euros et d’être l’un des attaquants les plus bankables de Premier League.

Débarqué à Tottenham en grande pompe en juillet dernier pour épauler (voire succéder à) Harry Kane, le Brésilien n’en finit plus de dégringoler depuis. Jamais réellement à son aise chez les Spurs, il semble avoir perdu toute confiance en lui, au point d’éprouver les pires difficultés pour planter la moindre rose.

Auteur de 1 but et 4 assists en 27 matches de Premier League la saison dernière, le Brésilien semble être parti sur ses bases encore moins flatteuses cette saison : 0 but, 0 assist en quatre matches et des doutes, de plus en plus présents, qui s’imprègnent dans son esprit au fil des loupés.