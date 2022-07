Les larmes du papa De Lie après la victoire d'Arnaud : "c'est un jour spécial pour lui"

Arnaud De Lie a pu lever les bras pour la septième fois de la saison au terme de la troisième étape du Tour de Wallonie. Vainqueur sans discussion au sprint, le résident de Lescheret pouvait savourer. "Je n’avais pas encore gagné en Wallonie. L’équipe a travaillé pour que cela arrive au sprint. Mes hommes m’ont amené comme il faut, notamment Sébastien Grignard qui a fait du bon boulot. J’étais idéalement placé, n'oublions pas le travail d'équipe car un poisson-pilote a une grande importance dans ce genre de victoires."

Non loin de là, Philippe De Lie regarde son fils s'adonner au protocole post-victoire. Le papa du vainqueur du jour est ému. "Il y avait quelques côtes mais s’il n’y a pas de tout gros tempo, c’est le genre de terrain sur lequel il peut passer avec les meilleurs." Manifestement surpris par l'enthousiasme qui déborde autour de son fils, le papa tempère. "Pour l’instant, il gagne des courses inférieures, certes face à des cadors, mais des cadors qui ne sont pas au top de leur forme. La prochaine étape, ce sera de gagner des courses d’un niveau supérieur."

Arnaud De Lie n'a jamais gagné de course professionnelle en étant aussi proche de sa province natale. "A Rochefort, on est à quelques kilomètres de la province dans laquelle j'ai grandi", sourit-il. Et son père d'enchaîner : "On voyait bien sûr le podium qu’il y avait des gens du coin, des gens qu’il ne connait pas mais qui sont ses fans. Pour lui, c’est un jour spécial." Et à voir les yeux embués du paternel, ce devait être un jour spécial pour toute la famille...