Les larmes des joueurs d’Ostende, relégués en D2 : "Ça fait mal de se dire qu’on fait partie de cette équipe…"

Une saison cauchemardesque à l’épilogue presque couru d’avance. Condamné à l’exploit face à OHL pour espérer survivre, Ostende n’a pas pesé lourd ce samedi soir (0-4). Une défaite, lourde dans les chiffres, frustrante dans le scénario, mais finalement à l’image de la saison et qui vient entériner une relégation que beaucoup pressentaient depuis quelques semaines maintenant.

Dix ans après son accession en D1, Ostende va donc retrouver l’antichambre de notre championnat. Forcément, après cet ultime revers, le 21e en 33 matches cette saison, l’émotion était palpable sur la pelouse. Vétéran de la jeune garde côtière et au club depuis 2020, Guillaume Hubert peinait lui aussi à cacher sa déception, au micro d’Eleven : "C’est dur. Ça fait mal de se dire qu’on fait partie de cette équipe qui est descendue. Quand je suis arrivé il y a trois ans, on a fait une 1e saison fantastique, la 2e était déjà un peu plus compliquée et celle-ci, on sait comment elle se termine. Ce sont des émotions mais ce sont les mauvaises émotions du football, ça fait partie du sport. Aujourd’hui, c’est pour nous…"

Même constat du côté du coach, Dominik Talhammer : "Comment je me sens ? Très triste, c’est un triste moment pour tout le monde, pour le club, les supporters, les jeunes. Si j’ai parlé aux joueurs ? Non, ce n’était pas le moment. Tout le monde doit trouver sa propre façon de gérer la situation. Aujourd’hui, on a essayé. Mais le football, c’est une histoire de confiance. Et c’est un peu à l’image de la saison…"

En 10 ans de D1, on retiendra du KV Ostende, deux participations consécutives en PO1, en 2016 et 2017 et une finale de Coupe de Belgique, perdue contre Zulte-Waregem, en 2017 également.