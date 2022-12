Les larmes de Lukaku, les papys répondent, un lutin magique : 6 enseignements après Croatie - Belgique

Si la Croatie est parvenue à tenir tête aux Belges, c’est en bonne partie grâce à trois bijoux évoluant en ses rangs. Luka Modric a rappelé qu’il était un phénomène. Vitesse d’exécution, construction précise, feeling irréprochable : le lutin magique impressionne encore malgré ses 37 ans. Il a toujours le geste juste, la déviation adéquate ou l’extérieur du pied droit parfait. Il a d’ailleurs été élu homme du match. Ivan Perisic a joué bien des tours à Thomas Meunier dans cette partie, notamment après moins de quinze secondes de jeu. Le joueur, passé par… Roulers et le FC Bruges, est un poison, le joueur dont il faut constamment se méfier. Un régal. Tout comme Joško Gvardiol, 20 ans à peine. Le défenseur de Leipzig attire les regards des plus grosses cylindrées du foot. Les plus grands se l’arrachent. Logique quand on voit son sens du placement, ses interceptions et sa faculté à s’infiltrer en sortant de sa défense.