Les larmes de joie touchantes de MarJon Beauchamp, sélectionné à la Draft NBA après un parcours du combattant

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les 30 franchises NBA ont procédé à leur traditionnelle Draft pour sélectionner les meilleurs jeunes joueurs du pays. Un à un, les plus grands espoirs ont donc été appelés à rejoindre une écurie.

Resté dans l'ombre des stars de cette draft, MarJon Beauchamp a dû attendre un long moment avant d'exulter. C'est finalement après deux bonnes heures de patience et à la 24e position que son nom a été appelé, par les Bucks, champion en 2020.

Un point de chute prestigieux pour un joueur très touché. Ému aux larmes et incapable de retrouver ses esprits pendant de longues secondes, il a finalement donné son ressenti au micro d'ABC. Levant ses yeux rougis aux ciel, la voix encore tremblotante il a confié : "Comment je me sens ? Je suis juste heureux. Dieu ne m'a jamais abandonné. Après tout ce que j'ai dû endurer, les moments de doute, les moments où personne ne croyait en moi, c'est juste spécial..."

Une émotion touchante qui a soulevé une intense vague de sympathie sur les réseaux sociaux, tous les observateurs étant conscients d'où revenait ce joueur de 21 ans. Après un passage dans la toute petite fac de Yakima et incapable de se trouver un autre point de chute, il avait en effet dû se résoudre à transiter par la G-League, sorte de deuxième division par forcément prestigieuse de la NBA, pour espérer se frayer une place au soleil. Un chemin tortueux que les jeunes basketteurs essaient souvent d'éviter, craignant de plonger dans un anonymat médiatique et donc d'y rester coincé plus longtemps que prévu .

Naviguant en plein doute après ce choix douloureux, il avait même songé à arrêter le basket, il y a moins de deux ans. Finalement, son tempérament de guerrier et ses prouesses défensives en G-League lui ont permis de taper dans l'oeil de pas mal de franchises NBA, conscientes qu'il pouvait être l'un des steals (bonnes surprises) de cette draft.

Ce sont finalement les Bucks qui ont mis le grappin sur ce joueur intrigant qui évoluera donc aux côtés de Giannis Antetokounmpo, l'une des superstars de la Ligue. "J'ai hâte. Jouer avec un des plus grands joueurs de l’histoire et dans une grande équipe, ça va être énorme pour moi. Je vais devenir l’un d’entre eux, c’est mon plan : apprendre et continuer à progresser" a-t-il promis, toujours aussi ému, mais le regard déjà focalisé sur l'avenir.