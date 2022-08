Les larmes de Cynthia Bolingo après sa 7e place sur le 400m : "Tellement reconnaissante de revenir à ce niveau…"

Elle en a bavé et pourtant, elle n’a jamais perdu la foi. Trop souvent blessée, accumulant les malheurs depuis de trop nombreux mois, Cynthia Bolingo a retrouvé le sourire l’espace de quelques jours, sur la piste de Munich. Brillamment qualifiée pour la finale du 400m, elle a terminé à la 7e place. Et si l’espoir d’une médaille s’est envolé, l’essentiel était évidemment ailleurs pour la Belge.

"Un 400m ce n’est jamais facile. J’ai eu un peu plus dur que d’habitude. J’ai senti le manque de préparation cet été. Mais à côté de ça, je suis tellement reconnaissante d’avoir pu courir à ce niveau. C’était vraiment inimaginable que je puisse recourir sous les 51 secondes cet été. C’est incroyable. Je suis tellement fier de moi" a-t-elle entamé, au micro de David Bertrand.

Cerise sur le gâteau, son chrono de 50.94 est effectivement loin d’être infamant, surtout quand on sait d’où elle revient : "Oui, c’est ça…" commence-t-elle, avant d’essuyer quelques larmes. "Je suis vraiment contente de ma performance et de re-courir sous les 51 secondes, ce n’était pas gagné d’avance. Avoir pu faire partie de cette finale européenne incroyable qui se gagne en 49 secondes... on est toutes en 50 secondes, je suis vraiment fière de moi. Je ne considère pas ce que j’ai vécu comme des malédictions, au contraire. Cela m’a aidée à devenir une personne qui arrive à relativiser. Je reste persuadée que tout arrive pour une raison et que je suis plus bénie qu’autre chose. Je suis bien entourée, c’est grâce à des personnes incroyables que je suis là. La dernière finale à laquelle j’ai participé c’était en 2019. Malgré une dernière ligne droite laborieuse, j’ai adoré cette finale."

Place désormais à un repos bien mérité avant d’entamer un autre objectif, avec les Cheetahs cette fois-ci. "Je sais qu’on sera d’attaque pour faire du bon boulot" conclut-elle.