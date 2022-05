Les larmes de Combaud après l’abandon de Bardet, son coéquipier, sur le Giro : "Ça fait chier… je perds plus qu’un coéquipier"

Journée contrastée pour les Français ce vendredi, lors de la 13e étape du Tour d’Italie. Si Arnaud Démare a levé les bras au ciel pour la troisième fois sur ce Giro, Romain Bardet a lui été contraint à l’abandon. Une terrible désillusion pour le coureur de l’équipe DSM, 4e du classement général à seulement 14 secondes du maillot rose avant la 13e étape.

Son coéquipier Romain Combaud, 31 ans, était particulièrement marqué par cet abandon après l’arrivée. "C’est une journée compliquée… C’est comme ça, j’ai envie de dire. Il faut qu’on rebondisse, il reste une semaine. Voilà, Romain Bardet était malade depuis hier (jeudi). Des douleurs à l’estomac, des vomissements. C’est un petit virus, ça va passer vite. Mais c’est comme ça, aujourd’hui (vendredi) ça n’a pas tenu. Ça fait chier, pardon d’être grossier. Je suis très ému parce que c’est un copain, un très bon mec sur le vélo. Je perds plus qu’un coéquipier. On s’était promis de belles choses sur ce Giro avant de venir, on s’était entraînés ensemble. Il était plus que prêt. Je vais aller le voir, on va parler, il va rentrer, puis il rebondira parce que c’est un grand champion", a déclaré Combaud, en larmes, au micro d’Eurosport.

"Mon rôle aujourd’hui c’était de rester avec lui le plus longtemps possible. On s’attendait à une journée facile, on s’était dit que si ça passait, pourquoi pas bien se refaire dans la soirée… Romain était très fort pendant 12 jours, donc il n’y avait pas de raison que ça n’aille pas ce week-end. Mais avec la chaleur c’était beaucoup trop. Aujourd’hui ça fait très mal, mais voilà, il faut rebondir", a conclu le coureur français.