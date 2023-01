Les lampes UV pour sécher le vernis peuvent provoquer des cancers et endommager l’ADN, selon une étude

Des chercheurs de l’Université de Californie ont étudié les impacts des dispositifs émettant de la lumière ultraviolette (UV) pour sécher les ongles et ont découvert que leur utilisation entraîne la mort des cellules ainsi que des mutations cancérigènes.

Les variantes de vernis gel sont plus résistantes aux dommages et aux taches que leur homologue simple. Ces vernis conservent également leur brillance pendant des semaines, jusqu’à ce qu’on l’enlève de l’ongle. Pour toutes ces raisons, ce type de vernis a beaucoup de succès depuis les années 2010 et on les trouve dans tous les salons de manucure et chez de nombreuses personnes en utilisant à la maison.

Ces dispositifs émettent de la lumière ultraviolette (UV) dans un spectre particulier de lumière UV (340-395 nm) pour durcir les produits chimiques utilisés dans les manucures au gel. Des études ont déjà prouvé que la lumière UV utilisée dans les lits de bronzage est cancérigène mais ils utilisent un spectre de lumière UV différent (280-400 nm). L’impact de la lumière UV des séchoirs à vernis à ongles n’a donc jamais été étudié pour l’instant.