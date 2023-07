Les lamas, ces maîtres de l'observation et du copiage.

Les découvertes récentes en éthologie ne cessent de révéler de nouveaux aspects des capacités cognitives animales. La dernière en date concerne les lamas, camélidés originaires d’Amérique du Sud. Ils seraient capables de résoudre des problèmes complexes en suivant l’exemple de leurs congénères ou des humains.

Des chercheurs des universités allemandes Georg-August de Göttingen et Justus-Liebig de Giessen ainsi que de l'institut Leibniz sur la biologie des animaux de ferme ont voulu tester l’adaptabilité des lamas en cachant un bol de nourriture derrière des barrières en métal, disposées en forme de V. Trente spécimens de cette espèce, répartis en trois groupes, devaient le retrouver le plus rapidement possible. Certains avaient observé, au préalable, le parcours qu’empruntaient les scientifiques pour atteindre le bol, tandis que d’autres avaient vu des lamas relever le défi. Les individus du troisième groupe devaient, eux, se débrouiller pour trouver la récompense alimentaire.