Les Lakers et les Celtics au bord de l’humiliation : vers des play-offs historiques en NBA ?

Dans l’autre conférence, Lebron James et ses Lakers paraissent, eux aussi, particulièrement impuissants de leur côté. Poussés dans leurs retranchements par une surprenante équipe de Denver qui mène 3-0 sans donner l’impression d’y toucher.

Le premier match, disputé mais remporté par les Nuggets (132-126), avait donné le ton de la série. Les deux suivants n’ont fait que confirmer la domination manifeste de la franchise du Colorado. Lebron James et Anthony Davis, branchés sur courant alternatif, ont beau se démener, ils n’y arrivent pas. Si proches et en même temps si loin.

Là aussi, le mérite en revient à Denver, qu’on cataloguait à tort, comme une "simple" équipe de saison régulière, qui allait plus que probablement s’écrouler en play-offs. Ce n’est pas le cas. Grâce à un Nikola Jokic en état de grâce (27 points, 15 rebonds, 11 passes décisives de moyenne), un Jamal Murray en mode sniper (35 points de moyenne !) et plus globalement à un collectif parfaitement rodé, au sein duquel le moindre petit soldat de l’ombre connaît son rôle.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le constat est donc on ne peut plus limpide : les deux franchises les plus titrées de l’histoire, Boston et Los Angeles, sont à une défaite d’une élimination sans gloire. Deux sweeps en finale de conférence, ce n’est jamais arrivé dans l’histoire de la NBA. Voir une équipe remonter un débours de trois défaites, ce n’est jamais arrivé non plus. Celtes et Angelinos savent ce qui leur reste à faire. Pas la plus mince des missions. Surtout quand votre adversaire semble prendre un malin plaisir à sadiquement vous faire déjouer…