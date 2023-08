"Les lacs du Connemara" : la réponse de Michel Sardou à Juliette Armanet après la polémique

C'est la polémique de l'été. Il y a quelques semaines, la chanteuse Juliette Armanet exprimait son avis sur la chanson "Les lacs du Connemara" au micro de Tipik.

Dans une séquence intitulée "Unpopular opinion", l'artiste de 39 ans déclare que la chanson de Michel Sardou est le titre qui peut la faire quitter une soirée en raison de son côté "scout, sectaire" et "de droite".

Au micro de la radio Europe 1, Michel Sardou a réagi à la polémique en indiquant : "Je ne connais pas cette jeune femme. Elle a dit une connerie, ça arrive à tout le monde. À moi aussi. Elle m’a envoyé un mail très gentil dans lequel elle s’excuse. Je lui ai répondu un mail très gentil où je n’ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m’étonne, c’est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Ce n’est jamais que l’histoire d’un mariage irlandais. Je ne vois pas ce qu’il y a de polémique là-dedans."

L'interprète de "La maladie d'amour" évoque le droit d'aimer ou non ses chansons : "On a le droit d’aimer mes chansons ou de ne pas les aimer, nous sommes dans un pays libre. Et il faut qu’elle sache et que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson, du moins dans mon cas, je n’écris pas pour plaire à tout le monde. Je l’écris pour plaire au maximum de public possible."

Cela devrait clôturer la polémique entre Juliette Armanet et Michel Sardou.