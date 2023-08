"Les lacs du Connemara" : derrière la polémique, comment la chanson de Michel Sardou est-elle devenue un hymne ?

La suite de la chanson met en scène un mariage traditionnel dans la campagne irlandaise… sur fond de conflit entre catholiques et protestants. Même si au moment du mariage, les deux communautés semblent être en paix.

"Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix / Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara / Sean Kelly s’est dit "je suis catholique", Maureen aussi / L’église en granit de Limerick, Maureen a dit "oui"". L’église en granit de Limerick existe vraiment, mais elle ne se situerait pas dans le Connemara. "De Tipperary, Barry-Connelly et de Galway / Ils sont arrivés dans le comté du Connemara / Y avait les Connors, les O’Connolly, les Flaherty du Ring of Kerry / Et de quoi boire trois jours et deux nuits"… Avec des images d’Épinal pré-Game of Thrones : le corps de la fille nue qui entre dans le lac, la colonne des invités qui se dirige vers le village, le banquet de mariage où on boit 3 jours et 3 nuits. Tous les patronymes et les noms de lieux sortent de la documentation des trois hommes en train d’écrire. Ils font une espèce de mix, invraisemblable, entre le sujet de départ, l’Écosse, ce qu’ils trouvent dans la docu, l’Irlande, ce qu’ils connaissent de l’histoire de l’Irlande et ce qui les arrange…

Car évidemment, quand il chante : "On y croit encore aux monstres des lacs / Qu’on voit nager certains soirs d’été / Et replonger pour l’éternité", la vision mythologique de créature Game of Thrones a tout piqué aux Lacs du Connemara… Mais si Sardou fait référence au monstre du Loch Ness, avec une 'petite' erreur de GPS, puisqu’il n’est pas géolocalisé en Irlande, mais en Écosse.