Les Kinks, Bruce Springsteen et la bio de Bono de U2 au programme de Soundtrack sur Classic 21

Pierre Guyaut et Dominique Debecker furent deux chevilles ouvrières de la RTBF. Le premier comme DJ sur Classic 21, le deuxième comme journaliste sur Cargo de nuit. Fans des Kinks et détenteurs d’une culture musicale rock pour le moins fournie, si l’on ajoute les articles de Dominique pour Rock This Town, Best et Rock & Folk, et celle d’auteur de théâtre et de romancier de Pierre, force est de constater que ce Lolabécédaire n’a pas été rédigé par des bleu-bites.

Tenez-le-vous pour dit et bonne lecture à l’écoute des KINKS. All Day and All of the Night si besoin !

