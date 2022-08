Les Killers sortent officiellement le single "Boy"

Après l’avoir joué en live lors du Mad Cool festival à Madrid en Espagne tout récemment, le groupe de Brandon Flowers présente le premier single du prochain album !

Ce dernier a expliqué que "Boy" avait été écrit avant le dernier album en date, Pressure Machine, et que les thèmes qu’il aborde dans la chanson l’ont justement mené à faire cet album.

"C’était le premier titre écrit après que nous avons dû annuler notre tournée Imploding the Mirage à cause de la pandémie," explique le chanteur.

"Je venais d’emménager dans l’Utah et je faisais des allers-retours vers Nephi, là où j’ai grandi. J’ai découvert que l’endroit que je rêvais de quitter quand j’avais 16 ans était devenu celui où je ne cessais de revenir. J’ai un enfant qui approche l’âge que j’avais à cette époque. Et avec "Boy", j’avais envie de faire passer le message, à moi et mes enfants, qu’il ne faut pas trop penser à tout cela, et plutôt regarder ces "flèches blanches" qui apparaissent dans nos vies. Pour moi, ces flèches sont aujourd’hui ma femme, mes enfants, mes chansons et la scène."