Les Killers s’excusent après avoir été hués pour avoir fait monter un fan russe sur scène en Géorgie

Les Killers se sont excusés après avoir été hués pour avoir invité un fan russe sur scène lors d’un concert en Géorgie hier soir (15 août).

Le groupe, qui se produisait à la Black Sea Arena de Batumi, a invité un homme à jouer de la batterie avec eux pendant leur interprétation de "For Reasons Unknown".

Les tensions entre la Géorgie et la Russie ne datent pas d’hier. Cette dernière a envahi le pays en 2008 et occupe toujours 20% du territoire géorgien. Depuis le début de la guerre de la Russie contre l’Ukraine l’année dernière, il y a eu un afflux de Russes en Géorgie, et certains d’entre eux sont confrontés de nombreuses critiques négatives, selon The Guardian.

En présentant le fan, le chanteur Brandon Flowers a dit à la foule : "Nous ne connaissons pas l’étiquette de ce pays, mais ce type est russe. Vous êtes d’accord pour qu’un Russe vienne ici ?", avant que le public ne le hue.