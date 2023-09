Brandon Flowers et ses collègues ont souligné leur présence sur les terres de Bruce Springsteen en surprenant les fans avec leur toute première reprise du titre "I'm On Fire", extrait de l'album Born In The U.S.A, paru en 1984.

Ils ont joué cette cover dans la dernière moitié de la setlist de 19 chansons quasi au même moment que le single de The Killers "A Dustland Fairytale" - extrait de leur album de 2008, Day & Ag,e qui a été réédité en 2021 avec la participation vocale du Boss lui-même.

L’année dernière, Bruce Springsteen était l’invité des Killers pour leur show au Madison Square Garden. Pendant le show, Bruce Springsteen est venu sur scène pour interpréter " Dustland ", cette collaboration commune, puis des hits comme " Badlands " et " Born To Run ", avec Jake Clemons, le neveu saxophoniste du regretté Clarence Clemons du E Street Band.