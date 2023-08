Les Killers pressentis pour le concert de la mi-temps du Super Bowl aux USA

Les Killers sont les favoris des bookmakers pour jouer en tête d’affiche du Super Bowl LVIII de l’année prochaine.

Cette nouvelle information a été communiquée par les preneurs de paris de MyBookie, qui ont émis l’hypothèse que le groupe de rock américain est désormais en tête pour être le prochain interprète du célèbre spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Il s’agira du tout premier Super Bowl organisé à Las Vegas.

Les bookmakers ont confirmé que les Killers étaient le groupe le plus susceptible de se produire lors de cet événement monumental, et ont déclaré qu’ils avaient désormais une cote de -110 pour monter sur scène lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVIII.

Cette prédiction est plutôt logique puisque le groupe a été fondé à Las Vegas en 2001, et qu’elle correspondrait au désir potentiel d’un artiste local de jouer lors de cette toute première édition dans la ville.

Il semble toutefois que les organisateurs du spectacle de la mi-temps du Super Bowl étaient moins enclins à engager des artistes rock ces dernières années. Le groupe pop-rock Maroon 5 a joué lors de l’édition 2019, Coldplay a été invité à se produire en 2016, et les Red Hot Chili Peppers se sont joints à Bruno Mars pour l’event de 2014.

Ces dernières années, l’événement s’est plutôt orienté vers des artistes plus pop comme avec Rihanna l’année dernière au State Farm Stadium en Arizona, The Weeknd en 2021, Shakira et Jennifer Lopez en 2020.

Avec cette cote de -110, The Killers a un peu plus de 52% de chances d’être choisi pour jouer à l’Allegiant Stadium.

Le groupe est suivi de près par U2 – qui a une cote de +150 et par Taylor Swift et Imagine Dragons, qui ont chacun une cote de +200. La possibilité que Taylor Swift soit choisie pour l’événement a toutefois été mise en doute, car le Super Bowl 2024 aura lieu le 11 février, au moment où la chanteuse sera à Tokyo, au Japon, du 7 au 10 février, dans le cadre de sa tournée mondiale.

Un autre grand groupe de rock figure également dans le Top 5 des artistes les plus susceptibles de se produire lors du spectacle, puisque les Foo Fighters ont actuellement une cote de +225.

Selon The Sports Geek, la pop star Lizzo était également sur la liste des candidats pour ce grand concert, mais elle a été retirée par les officiels à la lumière des accusations de harcèlement sexuel dont elle a fait l’objet.

La semaine dernière, Ed Sheeran a confié qu’il ne souhaitait pas être choisi pour le spectacle de la mi-temps, déclarant que "c’est un truc américain [pour lequel] je n’ai pas d’allure".