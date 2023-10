Les Killers partagent une nouvelle vidéo tournée à Las Vegas

Le groupe mené par Brandon Flowers a sorti ce titre au mois d'août, avant d’assurer la tête d'affiche au Reading & Leeds Festival ce même mois. Il a été coproduit par Stuart Price et Shawn Everett.

Aujourd'hui, un clip en noir et blanc vient d'être publié. Réalisé par Tim Mattia, il a été tourné à Las Vegas (Nevada), la ville natale des Killers, et suit une danseuse de revue qui évolue dans différents lieux.

On voit d'abord le personnage dans une suite d'hôtel et un couloir, avant qu'elle ne se rende dans un casino, qu'elle ne sorte sur le célèbre Strip de Vegas et qu'elle ne s'enfonce dans le désert.

Ces séquences sont entrecoupées d’images de Brandon Flowers chantant "Your Side Of Town".

On découvre par la suite que la danseuse suit une jeune femme. La danseuse finit par révéler sa véritable identité, tandis que la vidéo atteint une conclusion plutôt inattendue.

Les Killers ont repris récemment "I'm On Fire" de Bruce Springsteen sur scène alors qu’ils assuraient la tête d’affiche d’un festival à Asbury Park, dans le New Jersey.

Brandon Flowers et ses collègues ont souligné leur présence sur les terres de Bruce Springsteen en surprenant les fans. Ils ont joué cette cover dans la dernière moitié de la setlist quasi au même moment que le single "A Dustland Fairytale" enregistré avec le Boss lui-même .