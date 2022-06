Les Killers interrompent leur concert pour aider une personne âgée qui surfait sur la foule

Les Killers ont interrompu leur récente performance à Manchester pour que le chanteur Brandon Flowers puissent venir en aide à une personne âgée qui s'était blessée en faisant du "crowdsurfing".

Le groupe de Las Vegas était en concert à l'Emirates Old Trafford de Manchester ce samedi 11 juin dans le cadre de sa tournée des stades britanniques et irlandais de 2022 lorsque Flowers a remarqué quelque chose d'étrange dans la foule. Il a aperçu un membre âgé du public en train d'être embarqué via la barrière entre la scène et la foule. Brandon Flowers a alors arrêté le concert et a sauté de la scène pour s'assurer que l'homme allait bien.

Passant chaleureusement son bras autour du fan, le chanteur a déclaré à la foule: "Je viens de demander à Billy : qu'est-ce que tu es en train de faire ?" Il a ensuite révélé la réponse du retraité : "Il m'a dit" : je m'éclate ! "."

Ce fan des Killers est un homme de 67 ans qui avait juste envie de passer un bon moment. Peut-être que le crowd surfing figurait sur la liste de choses à faire de Billy. Le tout est à voir en images ci-dessous :