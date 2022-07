Les Killers dévoilent un tout nouveau titre en concert

Le groupe de Brandon Flowers a offert à ses fans espagnols une nouvelle chanson, "Boy", lors du Mad Cool Festival à Madrid.

"Voulez-vous être les premiers à entendre un nouveau titre ? Voilà ce que ça donne…" a lancé le chanteur à la foule présente ce 7 juillet. Et juste après l’avoir interprétée, il a demandé : "Si or no ?" au public qui lui a répondu en chœur "si".