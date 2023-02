Les kangourous sont-ils des sangliers australiens ? Un même fléau à l'autre bout du globe

Depuis plus de 10 ans, l’homme a converti une série de zones désertiques en zones d’élevage grâce l’irrigation de leurs terres. La végétation a donc grandi, ce qui a permis aux kangourous de trouver plus de nourriture. " Les marsupiaux ont répondu comme toute espèce. À partir du moment où il y a plus de nourriture, les individus peuvent se reproduire plus rapidement, ils vont mieux survivre et ils vont augmenter en nombre " indique le professeur.

Une prolifération qui fait référence à ce que les australiens ont déjà pu vivre au 19ème siècle. En effet, le lapin européen a été introduit en Tasmanie pour la consommation alimentaire. Pourtant leur introduction fut dévastatrice pour l'environnement détruisant les végétations qui permettaient de nourrir les autres herbivores et qui ont eu un immense impact dans la disparition d'espèces animales.