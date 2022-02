Les K.O. : Farah réalise la "plus belle interprétation jamais entendue" de Zaho

Candidate hypersensible, Farah avait charmé les coachs de The Voice Belgique lors des Blind Auditions avec sa personnalité très solaire. Faisant désormais partie de l’équipe de Black M, la bruxelloise de 29 ans doit affronter Juliette et Roxane sur la scène des K.O. Pour cette épreuve, elle a décidé d’interpréter "Je te promets" de Zaho, une artiste qu’elle admire. Qu’elle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle a vu débarquer l’interprète de sa chanson aux côtés de Black M lors des coachings ! Farah a donc pu bénéficier des précieux conseils de Zaho qui a notamment qualifié sa prestation "de plus belle reprise de sa propre chanson jamais entendue". C’est donc boostée à bloc que Farah est montée sur scène. Remportera-t-elle son ticket pour les lives ?

C'est Roxane qui est choisie par Black M pour accéder aux lives de The Voice Belgique. L'aventure de Farah s'arrête sur la scène des K.O.