Les K.O. de The Voice Belgique : coup de cœur pour la reprise séduisante de Dua Lipa par Célyane

Célyane, étudiante Erasmus en sciences politiques avait apporté un peu de la chaleur du sud avec son tempérament de feu lors des Blind Auditions. Elle s’était illustrée sur une chanson d’Ariana Grande et avait intégré l’équipe de Typh Barrow. Pour son passage sur la scène des K.O., la Marseillaise a décidé de s’attaquer à une autre grande star de la pop : Dua Lipa. En effet, Célyane chante "Scared to be lonely" de la chanteuse britannique pour affronter Cyrielle et Oan. Malgré ses doutes et son manque de confiance en elle, elle a su livrer une prestation séduisante et rayonner sur la scène. Aura-t-elle son ticket pour accéder aux lives de The Voice Belgique ?

C'est Oan qui est choisi par Typh Barrow pour la suite de l'aventure.