Les K-dolls du Kiwanis, ces poupées hautes en couleur sont à Spa pour la bonne cause

Les K-Dolls ont investi le centre de Spa ce mercredi 14 septembre et resteront jusqu’au 10 octobre.

Vous pouvez les voir dans les espaces publics et chez les commerçants. Ces personnages de hauteur différente pouvant aller de 2.2m à 45 cm ont été décorés par différents artistes comme Anne Piron, qui n’a pas hésité à faire enfiler une robe de mariée à une de ces petites poupées.

L’artiste Fabrizio Borrini réalisera une prestation artistique sur une K-Dolls ce vendredi 16 septembre à partir de 11h dans le jardin du Casino.

Tous ces sujets sont mis en vente. Le but est de récolter des fonds afin de pouvoir offrir aux hôpitaux les poupées Kiwanis.

C’est quoi ?

Il s’agit d’une petite poupée en tissu offerte par le Kiwanis aux hôpitaux et utilisée par le personnel soignant des services pédiatriques, des urgences et des consultations. Son but est d’aider les enfants à surmonter le traumatisme psychologique de leur hospitalisation.

Envie d’acquérir une de ces œuvres, rendez-vous sur le site Spa Tourisme