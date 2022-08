Les jus de fruits, fausse bonne idée pour la santé ?

On les croit souvent totalement sains et pourtant, ils ne le sont sans doute pas tant que ça ! C’est ce qui explique pourquoi ils ne figurent plus dans la famille des fruits lorsque l’on regarde la pyramide alimentaire. On va essayer de comprendre pourquoi avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

Si on regarde la pyramide alimentaire, vous remarquerez qu’il n’y a plus que des fruits entiers et qu’on n’y voit plus de fruits transformés en jus. Le but n’est pas de les diaboliser mais ça permet tout de même d’attirer l’attention sur le fait que finalement, c’est un produit transformé. Ce n’est pas un aliment ultra-transformé puisque les jus ne poussent pas directement aux arbres. Ceci dit, il existe de grandes différences de qualité. Si on les passe en revue, ça va donner par ordre croissant d’intérêt :

Vrais jus maison à meilleur choix mais pas sans défaut par rapport aux fruits : Contiennent 10% de sucre. Un verre de jus équivaut à 2-3 oranges, cela fait donc la quantité de sucre de 2-3 oranges Contient beaucoup moins de fibres Quasi pas d’effet sur la satiété car c’est liquide et qu’on ne mâche pas Moins bon index glycémique

100% pur jus mais pas maison Défauts précédents + additifs, potentielle perte en vitamines ou alors elles sont ajoutées

Des jus à partir de jus de fruits concentrés Même chose et perte de l’intérêt du fruit

Certains jus sont même enrichis en sucre

Cela ne veut pas dire que le jus de fruits est interdit ou que c’est monstrueux. L’idée est simplement de mettre en avant le fait que c’est une boisson sucrée, une boisson plaisir, qui ne peut pas être considérée comme de l’eau. C’est pour cela que dans la pyramide alimentaire, vu que ce n’est ni une boisson sans calorie, ni un fruit, ils sont mis dans les extras, tout en haut. C’est un aliment liquide, qui apporte une quantité non négligeable de sucre, et qui n’est pas aussi bien qu’un fruit.