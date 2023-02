Les Juno Awards défendent la nomination d’Arcade Fire malgré les polémiques autour du chanteur

La Canadian Academy of Recording Arts and Sciences a défendu la présence d’Arcade Fire parmi les nommés aux Juno Awards de cette année, malgré les allégations d’inconduite sexuelle contre le leader Win Butler.

Les nominations pour les prix de cette année ont été révélées mardi (31 février), et Arcade Fire figure dans la catégorie "Groupe de l’année" aux côtés de Billy Talent, Metric, Arkells et The Reklaws.

En août, Butler a été accusé d’inconduite sexuelle par quatre personnes – qui avaient entre 18 et 23 ans au moment des interactions présumées, entre 2015 et 2020 – qui l’ont accusé de comportements "inappropriés". Ces actes allaient de l’agression sexuelle à l’envoi de SMS explicites non désirés et à la poursuite de relations avec des fans du groupe beaucoup plus jeunes que lui.

En novembre, une cinquième personne s’est ajoutée à ces accusations en expliquant que le chanteur était "émotionnellement abusif, manipulateur et toxique" durant leur relation de trois ans.

Win Butler a nié les allégations d’inconduite, déclarant : "Je suis désolé pour tous ceux que j’ai blessés par mon comportement", mais affirmant que tous les contacts avec ses accusatrices étaient "consensuels".

La nomination d’Arcade Fire aux Juno Awards de cette année a suscité des réactions négatives sur les médias sociaux, beaucoup remettant en question la décision d’inclure dans la liste des finalistes un artiste faisant l’objet d’allégations d’inconduite sexuelle. L’Académie a depuis défendu l’inclusion d’Arcade Fire, argumentant que la nomination met aussi en valeur les autres membres du groupe.

"Nous considérons la nomination d’Arcade Fire dans la catégorie "groupe de l’année" comme une nomination pour l’ensemble du groupe", a déclaré l’Académie dans une déclaration à CBC. "Bien que nous prenions les allégations très au sérieux, dans cette situation, nous honorons également le reste du groupe pour son succès. Nous espérons que les allégations contre Butler ne porteront pas atteinte aux réalisations des autres membres."