Les jumeaux Vinokourov sur les traces du père : « Je ne veux pas passer pro juste grâce à mon nom »

Depuis cette saison, les jumeaux Vino ont intégré la structure de l’équipe Astana Qazaqstan Team Development. Ils sont en 2ème année espoir mais ils ont déjà pu se mesurer aux pros. Alexandre et Nicolas ont disputé leur première course professionnelle au Tour d’Oman.

"Franchement, c’est fou !" déclare Nicolas Vinokourov. "Mark Cavendish, je le voyais quand j’étais petit. Je voulais toujours qu’il gagne. Et là, je roule avec lui. Lui aussi se souvient de moi. Je lui demandais des photos et des autographes. Sinon, c’est top ! Rien que porter la tenue d’Astana, ça fait déjà quelque chose. On a franchi une grande marche. On a déjà un pied dans le monde pro".

Les frangins, formés sur le "Rocher" à l’Union Cycliste de Monaco ont franchi un palier cette année, mais ils doivent encore apprendre les ficelles du métier. Alexandre en a fait l’expérience au ravito. "Sur la 1ère étape à Oman, j’étais sans doute déconcentré au moment de prendre la musette... Première chute, premier coureur à terre, c’était moi... (rires)".

C’est le métier qui rentre. Un "job", une passion qui est entrée très tôt dans leur vie. Ils ont bourlingué de course en course pour suivre leur papa cycliste. Chez les Vino, c’était comme une évidence de faire du vélo.

"Notre père a eu une grande influence sur notre parcours" raconte Alexandre Vinokourov. "Depuis tout petit, on le voit à la télé et on le voit gagner des courses. Forcément, ça nous donne aussi des envies de gagner et de faire des grands tours. D’autres personnes le voient comme Alexandre Vinokourov mais nous, on le voit comme notre père". Et Nicolas ajoute: "On a essayé beaucoup de sport, mais il y avait toujours ce vélo qui nous attirait de plus en plus. On voulait en faire mais mon père, avant, il me disait quand on avait encore 9 ou 10 ans... Non, continue à faire de la natation ou du judo. Le vélo, c’est que 2 fois maximum par semaine. On a dit ok... et à un moment, on en avait marre des autres sports. On voulait faire que du vélo".

Mais "être le fils de..." dans le monde du sport, ce n’est pas toujours simple à gérer. Leur père a réalisé une brillante carrière, il a décroché de belles victoires, mais il a aussi connu le dopage et 2 ans de suspension. Pour Alexandre et Nicolas, le nom de Vinokourov est parfois lourd à porter.

"Oui, quand même... Le truc, c’est que beaucoup de gens nous voient comme les fils et ils pensent instantanément qu’on a les gènes de notre père" explique Alexandre Vinokourov. "Mais je peux vous dire à 100% que dans mon cas, ça m’étonnerait d’avoir beaucoup de ses gènes... (rires) Sinon, je gagnerais déjà pas mal de courses. Non, franchement, c’est du travail. Il faut travailler. Faut continuer à y croire parce qu’on est comme les autres. C’est juste qu’on a un nom différent. On est 2ème année espoir. On va dire qu’on va essayer de faire palier par palier et ensuite, essayer de passer pro. Mais moi, dans mon cas, je n’ai pas envie de passer pro juste grâce à mon nom. Même si on me le propose. Si je passe pro, c’est parce que j’ai le niveau de passer pro et rien d’autre".

Les 2 garçons sont encore jeunes. Toujours en phase d’apprentissage. L’an dernier, ils ont pu se tester sur le Tour de l’Avenir et le Baby Giro. Deux épreuves importantes pour ces 2 coureurs qui apprécient les parcours accidentés.

"J’ai un profil de grimpeur. C’est déjà suffisant je pense... (rires)" sourit Alexandre. "Je suis plutôt grimpeur aussi. Et un peu rouleur" enchaîne Nicolas. "Je pense que je peux m’améliorer dans ce domaine. Parce que le chrono, c’est important pour le futur. Si tu veux remporter des grands tours, il faut un minimum savoir rouler sur le plat et vite".