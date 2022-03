Les Journées wallonnes de l’Eau, 400 activités un peu partout en Wallonie

Le but est de faire découvrir toutes les richesses de l’Or Bleu et de célébrer l’eau. Des actions proposées aux écoles mais qui visent aussi le grand public. Mais le dessein est aussi d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau et promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce.

Organisées par les Contrats de Rivières, les activités proposées sont très nombreuses. Balades, visites d’infrastructures, conférences…