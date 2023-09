Les Journées du Patrimoine en Wallonie : un week-end bien rempli pensé pour les enfants

Little sapiens, la Préhistoire et le patrimoine pour les tout-petits

Ce week-end, le Préhistomuseum proposera diverses activités qui plongeront les enfants dans le monde des chasseurs-cueilleurs.

Au programme : exposition, ateliers pour les tout-petits, découverte des animaux de " l’âge de glace ", lecture animée de contes et peinture à l’ocre sur galets. Les festivités mettront les enfants, dès l’âge de 3 ans, dans la peau d’une tribu d’artistes pour le temps d’une journée.

Où ? Rue de la Grotte 128, 4400 Ivoz-Ramet.

Quand ? Samedi et dimanche entre 10h et 18h.

Le palais des princes évêques et son parcours d’artisans

Ce lieu chargé d’histoire, symbole depuis le 9e siècle du pouvoir temporel et intemporel du prince évêque témoigne des conceptions esthétiques et humanistes du prince. Il a abrité le pape, des empereurs, des rois mais aussi les principales manifestations de la vie du peuple : chambre des comptes, tribunaux, prison et halles.

À l’occasion des festivités, le palais sera ouvert ce samedi et ce dimanche et le programme est plus que varié.

Ce samedi : animations musicales et artistiques ; exposition " La traversée du temps ". Et ce dimanche : parcours d’artisans à découvrir.

Viennent s’ajouter à cela des lectures de contes, un escape game virtuel (dès 12ans) et des visites exploratoires et fantastiques (6-15 ans).

Où ? Place Saint-Lambert – Palais provincial 18a, 4000 Liège

Quand ? Samedi et dimanche entre 9h30 et 18h.

Informations pratiques : Pour plus d’informations concernant l’événement, cliquez ici.