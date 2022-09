Les Journées du Matrimoine : une quatrième édition bruxelloise, une première à Charleroi

Après Paris et Bruxelles, c’est au tour de Charleroi d’organiser ses premières journées du Matrimoine. Quatre jours consacrés aux femmes, qui se dérouleront du 22 au 25 septembre prochains. " Ce sont quatre journées pour mettre en avant les femmes qui ont fait la cité ", précise Margaux Joachim, animatrice régionale chez Présence et Action Culturelles, auprès de Télésambre. " Depuis des siècles et des siècles, elles ont été invisibilisées. Donc aujourd’hui, l’idée est de rééquilibrer tout ça, de leur donner de l’espace, de questionner le pourquoi de cette invisibilisation de l’histoire et questionner l’accès à l’espace public pour tous et toutes, pour une ville plus inclusive. "

Ces Journées du Matrinoine de Charleroi, organisées par le collectif Charliequeen, l’associatif et la ville de Charleroi, partiront à la découverte de ces artistes, artisanes et ouvrières qui ont façonné Charleroi mais aussi de ces militantes, les intellectuelles, les femmes emblématiques qui ont marqué la région et influencé nos sociétés.

Au programme : des expositions, des conférences, des débats mais aussi un colloque sur l’aménagement du territoire pour un espace public plus inclusif. " Le colloque, c’est vraiment l’idée de mettre autour de la table les acteurs et actrices de la ville, ceux et celles qui pensent la ville ", explique Alicia Monard, échevine de l’égalité des chances. " C’est la première opportunité à Charleroi de penser l’urbanisme genré. On a beaucoup d’inquiétude de l’associatif et c’est l’occasion de centrer le débat là-dessus et de mener des actions concrètes. "

>> À voir : Le reportage complet de Télésambre sur les Journées du Matrimoine