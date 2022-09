Les journées du matrimoine : première édition à Charleroi du 22 au 25 septembre

Les femmes, leur histoire et les traces qu’elles ont laissées dans l’espace public, sont à l’honneur du 22 au 25 septembre dans la ville de Charleroi pour sa première édition des Journées du Matrimoine. Le projet est né d’un désir de lutter contre l’invisibilisation des femmes, en valorisant les biens matériels et immatériels, artistiques ou historiques qui leur sont hérités. Une occasion de (re) découvrir Charleroi à travers le talent, le vécu, l’expérience, l’intelligence et le savoir-faire des femmes de la région, d’hier et d’aujourd’hui !

Parmi les activités au programme, le 22 septembre, la conférence "Dames aux carreaux" au Bois du Cazier, retrace l’histoire minière au féminin et replace les femmes dans ces milieux que l’on envisage souvent comme exclusivement masculins.

Le 23 septembre, le colloque "Urbanisme inclusif" invitera ses participant·es à s’interroger sur l’espace public qui semble encore aujourd’hui être inégalitaire dans son accès et sa pratique quotidienne. Dans la journée, la Placerelle Alice Guy sera pré-inaugurée symboliquement.

Dans le cadre des journées du matrimoine, l’exposition "Mais où sont les femmes ?" qui retrace la vie d’une dizaine de femmes qui ont marqué Charleroi est à visiter jusqu’à la fin du mois. Le 24 septembre, un atelier vitrail est proposé ainsi qu’une visite guidée "Femmes verrières" à la rencontre de toutes ces femmes qui ont participé à la grandeur de la verrerie carolo.

Des balades sont également au programme, l’une décoloniale et féministe invite à questionner notre société future et plonge ses marcheur·euses dans un avenir utopique. Pour les plus sportif·ves une balade à vélo "Femmes à travers rues" permet de déambuler dans la ville à la découverte de lieux et de noms de rues attribués à des femmes.

