Les Journées du Matrimoine fêtent leur 5e anniversaire à Bruxelles, Charleroi et Liège, avec plein de nouveautés

"Depuis la genèse de cet événement, on avait vraiment à cœur de mettre en place des activités liées au matrimoine historique et aussi contemporain. On va découvrir des architectes des années 50, 60 et après mais aussi des enjeux actuels avec par exemple la collaboration de l’asbl "Fat friendly" qui pose la question de l’accessibilité des personnes grosses. Pour nous, cela fait partie d’un enjeu pour nos institutions culturelles et muséales" explique Apolline Vranken, architecte et passionnée pour les questions de rapport de genre dans l’espace et d’égalité urbaine.

Comme le relate Audrey Vanbrabant, journaliste et la seule non-architecte de l’asbl "L’architecture qui dégenre", pour l’anniversaire de ces cinq ans des Journées du Matrimoine, il y aura des best-of comme la visite du béguinage au centre de Bruxelles, des activités et visites conçues spécifiquement pour les jeunes de huit à 20 ans, des activités bilingues : "Nous proposons des visites guidées, ateliers pratiques, des ateliers jeunesse, des évènements grand public. Comme les visiteurs des journées du Matrimoine des éditions précédentes, j’ai découvert les femmes qui ont fait l’architecture et l’urbanisme et celles qui aujourd’hui pensent la ville de manière plus égalitaire et plus juste. Beaucoup de choses évoluent positivement. Déjà ces journées qui ne font que grandir en termes d’activités. Cet engouement m’a surprise de façon positive […] On défend tout ce qui n’est pas encore visible et tout ce qui existe déjà".

Audrey Vanbrabant rappelle que de nombreuses maisons bruxelloises ont été dessinées par des d’architectes femmes ainsi que des plans de jardins comme ceux du Musée van Buuren pensés par Alice van Buuren.