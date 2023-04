Les journaux intimes et les paroles manuscrites d’Amy Winehouse dans un nouveau livre

Le livre Amy Winehouse : In Her Words sera préfacé par ses parents, Janis et Mitch Winehouse, qui ont déclaré à propos du livre à venir dans un communiqué de presse : "Ce magnifique recueil de notes et de réflexions d’Amy montre une autre facette d’Amy – son côté amusant et plein d’esprit. Nous voulions le partager avec ses fans pour qu’ils puissent eux aussi apprécier Amy, au travers de ses mots".

Le livre de 288 pages en couleur sera publié le 29 août, soit deux semaines avant l’anniversaire qu’aurait dû fêter la jeune femme. Retrouvez toutes les infos ici.

Selon le magazine Rolling Stone, les ayants droit feront don à la fondation Amy Winehouse de l’intégralité des droits d’auteur perçus sur les ventes du livre, avec une "promesse de don minimum de 70.000 livres sterling".

Un biopic d’Amy Winehouse intitulé Back To Black est actuellement en préparation. Il mettra en scène Marisa Abela dans le rôle de la chanteuse décédée, Jack O’Connell dans le rôle de Blake Fielder-Civil, l’ex-mari d’Amy, Marsan dans le rôle de Mitch et Lesley Manville dans le rôle de sa grand-mère maternelle.

Back To Black est réalisé par Sam Taylor-Johnson, connu pour avoir réalisé le biopic Nowhere Boy sur John Lennon et Fifty Shades Of Grey.

La date de sortie du film n’a pas encore été annoncée.