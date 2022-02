Autre journaliste RTBF sur place, Alice Debatis, qui confirmait ce matin sur La Première le sentiment de crainte présent à Kiev. "Quelques heures plus tôt, on ne s’imaginait pas du tout que le conflit puisse venir résonner dans la capitale. On s’organise, notamment avec une application qui permet de trouver les bunkers en cas de bombardements. Deuxième stratégie : quitter la ville. À l’ouest de Kiev, on peut constater des embouteillages."

Et de confirmer le réveil à l’aube avec le bruit de détonation. "Ils auraient explosé près de l’aéroport de Kiev", rapporte avec prudence notre journaliste.