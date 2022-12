Les journalistes marocains croient en la victoire finale : "Le Mondial se déroule dans un pays arabe, la coupe doit être soulevée par un pays arabe"

Incroyable. Sensationnel. Historique. Samedi dernier, après sa victoire face au Portugal (1-0), le Maroc est devenu le premier pays africain à atteindre le dernier carré dans l’histoire de la Coupe du monde. Depuis le début de la compétition, les Lions de l’Atlas, poussés par leurs supporters présents en nombre au Qatar, ne cessent d’impressionner. À la veille du choc face à la France, notre envoyé spécial Lancelot Meulewaeter est allé à la rencontre de trois journalistes marocains qui nous ont parlé de l’engouement autour de cette équipe du Maroc.

"C’est un exploit et un plaisir de voir une équipe africaine en demi-finale, ici au Qatar", a confié Hicham Faraj. "Le public marocain est fier de cette équipe. Pourquoi ne pas remporter la Coupe du monde ?".

De son côté, Adil Rahmouni, secrétaire général de l’union des journalistes sportifs marocains, vit un rêve éveillé. "En tant que journaliste, c’est un rêve qui est devenu réalité. C’est un rêve pour le monde arabe, pour le monde africain". Comme son confrère, Rahmouni croit en la victoire finale : "Le Mondial se déroule dans un pays arabe, la coupe doit être soulevée par un pays arabe".

"C’est inimaginable. Ce qui se passe au pays… C’est fou, incroyable. Ça a redonné du baume au cœur à des millions de Marocains qui suivent cette compétition comme jamais. C’est un grand moment pour les Marocains et pour tous ceux qui aiment le Maroc", a expliqué Morad Moutaoukkil, autre journaliste marocain.

Tout le monde s’est accaparé l’équipe nationale

Ce mardi, la salle de conférence de presse était pleine de journalistes venus du Cameroun, du Sénégal ou encore du Nigéria. Preuve que toute l’Afrique est derrière le Maroc dans ce Mondial. "Tout le monde s’est accaparé l’équipe nationale", a poursuivi Moutaoukkil, "On ne me dit plus "votre" équipe nationale mais "notre" équipe nationale. Ce sont les belles histoires du sport. On donnait cette équipe du Maroc dernière du groupe F. Évidemment, ça attire de la sympathie. Tout le monde veut s’accaparer cette réussite. C’est inimaginable ce que le football peut réaliser".

Pour la demi-finale face à l’équipe de France, la compagnie aérienne nationale marocaine a affrété près de 30 avions spéciaux entre l’aéroport Mohamed V de Casablanca et Doha pour permettre aux Marocains de venir encourager les Lions de l’Atlas. Pourront-ils réaliser un nouvel exploit et rentrer un peu plus dans l’histoire de la Coupe du monde ? Réponse ce mercredi soir.