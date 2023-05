Les joueurs de la ligue américaine de League of Legends bientôt en grève ?

La colère des joueurs est survenue après que Riot partage sa décision de ne plus obliger les équipes LCS à posséder une équipe dans la North American Challengers League (NACL), une ligue de niveau moindre dont le but est d’introduire et de former les joueurs et joueuses de demain.

Annoncée en 2022, elle n’aura pas fait long feu puisque Riot Games a annoncé ce 12 mai dernier abandonner cette contrainte à la demande des équipes LCS, afin de "soutenir le succès continu et à long terme des équipes et de l’écosystème de l’esport professionnel en Amérique du Nord". Quelques moments plus tard, une très grande partie des équipes annonçait se séparer de leurs équipes NACL respectives.