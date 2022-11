Les joueurs de la Coupe du Monde : l’Angleterre loin devant, la Belgique… et Bruges en embuscade

Forcément, les championnats plus homogènes, avec majorité des sélectionnés évoluant au pays, se classent en ordre plus utile. La Major League Soccer américaine place 35 joueurs (dont le Gallois Gareth Bale, aujourd’hui à Los Angeles) et se positionne comme championnat le plus relevé… après le Big Five européen ! Suivent, juste derrière, les championnats… saoudien (avec l’ex-Standardman Colins Fai, aujourd’hui à Al-Tai) et qatarien, avec chacun 33 réprésentés, puis la D1 mexicaine (23 sélectionnés, dont l’ex-Standardman Guillermo Ochoa… et le vétéran brésilien Dani Alvès).

Au rayon des curiosités, signalons que les deux favoris de ce Mondial, le Brésil (3) et l’Argentine (1), ne placent ensemble que… 4 sélectionnés évoluant au pays ! Autant que, via leurs clubs, deux pays... non-qualifiés comme Chypre et l’Egypte : l’Iranien Ansarifard, le Sénégalais Name et les deux Tunisiens Jaziri et Maâloul. Notons enfin que l’Australie va chercher deux de ses sélectionnés… en D2 japonaise !