Les joueurs de l'Union Saint-Gilloise bloqués à l'aéroport, en Allemagne, après leur partage à l'Union Berlin

3-3 sur la pelouse de l'Union Berlin : la soirée de l'Union Saint-Gilloise a été très animée en Europa League lors des huitièmes de finale aller ce jeudi soir. Et ce n'est pas tout...

L'avion ramenant les joueurs unionistes et la presse belge n'a pas pu décoller en fin de soirée comme prévu. Un dégivrage de l'avion était programmé au vu des conditions météorologiques et celui-ci a duré trop longtemps. L'aéroport a fermé... deux minutes avant le moment où l'avion allait décoller. Résultat : c'est un retour vers l'hôtel et un départ vendredi matin finalement (après un entrainement ajouté au planning en Allemagne). Tout le monde se trouvait déjà dans l'avion au moment de l'annonce. La réaction immédiate des joueurs : brancher leur gros baffle (avec son DJ Loïc Lapoussin), allumer la musique, chanter et danser. L'ambiance est donc restée très conviviale.

La préparation du prochain match des Unionistes, dimanche à 18H30 face au Racing Genk, leader en Pro League, est donc un peu perturbée.